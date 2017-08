Ob sprehodu skozi park Mozirski gaj so se obiskovalci letos skoraj zapletli v pajkove mreže, čisto posebno vlogo so imele gosenice, čebele pa tudi hrošči, saj so bili rdeča nit letošnje razstave Čudoviti svet žuželk. V sodelovanju s sekcijo cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), cvetličarskimi ter vrtnarskimi šolami, centrom za poklicno izobraževanje, pridelovalci okrasnih rastlin in tudi dobavitelji cvetja in aranžerskega materiala, kmetijsko svetovalno službo in pridelovalci zelenjave so v Mozirskem gaju postavili na ogled najbolj domiselne cvetličarsko-vrtnarske mojstrovine.

Te so ustvarjali tudi dijaki in študentje pod budnim očesom mentorjev na tekmovanju za pokal mozirski tulipan ter predizboru za olimpijado poklicev. Med temi je bil tudi Matej Erjavec iz Žetal, cvetličar in hortikulturni tehnik, ki si kruh že služi v eni od slovenskih vrtnarij. »Tekmovanje v Mozirju je posebno, ker za temo izvemo tik pred zdajci, prav tako dobimo na razpolago rože in drug material, potem pa imamo štiri ure časa, da ustvarimo domiselno kreacijo,« nam razloži Matej, ki je pri kreaciji presenečenja uporabil gladiole, gerbere, rumene in rdeče kale, pa tudi marjetke, krizanteme in nageljčke, iz katerih je nastal pisan metulj. Rožam pa so družbo delali tudi pisani feferoni.

Nekateri bi izbrali drugačno cvetje Pri ustvarjanju je uživala tudi Ptujčanka Iris Vidovič, sicer dijakinja tretjega letnika biotehniške šole, ki se je tekmovanja v Mozirju udeležila prvič. »Na razpolago smo dobili res veliko vrst cvetja, na drugi strani pa smo bili pod stresom zaradi časovne in prostorske omejitve,« je priznala Iris, ki je tudi priznala, da ji zamisel, da bi naredila všečno gosenico, ni najbolje uspela. S končno podobo svoje cvetlične kreacije ni bila zadovoljna niti Petra Knez iz Tržišča, ki se je podobnih tekmovanj že udeležila v Varaždinu, Zagrebu ter sejmu Flora v Celju. »Če bi lahko izbirala, bi si izbrala drugačno cvetje, kot smo ga dobili,« nam je priznala Petra, ki si je ta poklic izbrala tudi zato, ker je tako tesno povezan z naravo.