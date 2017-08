In tak je bil minuli teden. Negacija. Zaušnice. Olimpija v Kranju, Domžale doma z Gorico, Palmeiras doma poraz, Ludogorec poraz v pokalu. Ajaj? A stavec je svinčeni vojak. Vedno se postavi na noge. Samo pravi par mora ugledati. Južnoslovanske ekipe se letos v Evropi držijo dobro, najbolj potentno deluje Crvena zvezda in 2,15 vreden dvoznak na njo proti Krasnodarju bo iz bogate ponudbe prihodnjega šestdnevnega stavniškega ciklusa zagotovo igran. Osijek, ki poleg Zvezde ta hip premore še največ potenciala, znam tokrat preskočiti. Tekma z Avstrijo v Osijeku je dvomljiv dogodek. Nemara tudi zaradi spomina na krajo, ki je je bila v tekmi z Dunajčani pred leti deležna Olimpija.

Stavniško bolj gotovo in zanimivo se zdi sobotno gostovanje Osijeka proti prefrigani Lokomotivi v Zagrebu. Stavnica za to, da bosta v tej tekmi dali obe ekipi gol, ponuja 1,87. Vredno poskusa. Podobno kot 1,75 na zmago nadvse motiviranega Partizana proti Videotonu v evropskih kvalifikacijah. V katerih Domžale pričakujejo Marseilles. Igral bom to tekmo. Ne glede na pravilo, da je v tekmah, v katerih navijaš, bolje, da ne igraš. Smiselno se zdi poskusiti s tem, da bo polčas neodločen. Kar je vredno 2,30. Ej, največja tekma Domžal v njihovi zgodovini. Fantje so fizično čvrsti, tudi znajo nekaj, zoprni bodo Francozom.

V našem prvenstvu je spet postala aktualna Gorica, ki se je zbudila v deževni tekmi proti Domžalam. Kvota 1,75, kolikor stavnica ponuja za njihovo domačo zmago proti Aluminiju, govori, da niso še prepričali, vendar pa se Aluminij zdi idealen, da Goričani končno zmagajo doma. Podobno velja za 1,65 vredno stavo na domačo zmago Krškega proti Ankaranu, bržkone bi morala pa doma premagati Rudarja iz Velenja tudi Olimpija. Ne glede na to, da ne igra Brkić, zaradi katerega ima igra Olimpije glavo in rep.

Izmed tekem v evropskih ligaških tekmovanjih pa trenutno najbolj vznemirja Lille v Franciji. Marcelo Bielsa, novi trener, se pregovorno ne šali, Lille se pa zdi idealna ekipa zanj. Rad zateži iz zavetrja, kar se zdi njegova letošnja nakana. Po uspešnem startu v drugem kolu francoskega prvenstva igra proti Strasbourgu in se 2,10 na njihovo gostujočo zmago zaradi tega zdi vredno tveganja.