V hedonističnem smislu se svojevrstno največja poslastica obeta v Osijeku, kamor prihaja Reka. Najbolj vroča hrvaška kluba ta hip. Predvsem se zdi bolj gotovo, da bosta v Osijeku dali obe ekipi gol ali pač remizirali, kot pa špekulirati kar koli o derbiju med Dinamom in Hajdukom. Ni Dinamo tako slaboten, kot se ga kritizira te dni.

Isti ponedeljkov večer se v drugi nemški ligi soočata St. Pauli in Dresden. Tekma, v kateri vabi 1,90 na domačine. Mami tudi debelih 3,25 na Arsenal proti Chelseaju v nedeljo v angleškem superpokalu, vendar se lahko vprašaš, mar ne gre spet za enako. Da se ti Arsenal zdi obetaven, ne da bi si znal racionalno razložiti zakaj. Zaradi kitajskega horoskopa? Najboljše bi bilo to tekmo preskočiti, če bo srbelo preveč, pa staviti kvečjemu dvoznak na Arsenal. Vendar igramo dolg listek in išče se kakšna kvota okoli 3,00, ki bi privzdignila kompletni zmnožek. Vmes gre pritisniti 1,60 na Domžale proti Gorici, verjetno pa tudi na 1,50 na Palmeiras proti Atleticu P. R. v brazilski ligi. Lahko zadevo reši Borussia D. proti, zdi se, še blago neuigranemu Bayernu v nemškem superpokalu? Sfera hazarda. Če že, je verjetno bolj smiselno od 2,90 na zmago Borussije v rednem delu poskusiti z 2,40 na to, da bo v vsakem primeru, tudi po penalih postala prvak. Vendar pa, kot bi rekel Sergej: »Ne zapravljati denarja za blesarije, raje si kaj kupi.« Drugje bo treba poiskati kvoto. Zagato pravzaprav lahko reši kvečjemu Nica. Delujejo razpoloženo. Na voljo sta dve tekmi. Prej kot v prvenstvu, v kateri bržkone ne bo zaigrala prva ekipa, vznemirja torkovo gostovanje pri Napoliju. Dvoznak na njih je vreden 2,90. Če dodamo še zmago Lyona proti Strasbourgu ter dvoznak na Liverpool proti Hoffenheimu, pridemo na 40. V redu bo.