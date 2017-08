Družba Postojnska jama, ki jo vodi podjetnik Marjan Batagelj, je minuli konec tedna oznanila, da se namerava pognati v boj za nakup Certa holding – holdinga, ki ima posredno v lasti cerkljanski hotel in smučišče, četrtino podjetja Eta Cerkno, kjer proizvajajo komponente za gospodinjske aparate, in skoraj celoten delež podjetja TIK Kobarid, ki izdeluje medicinske pripomočke za enkratno uporabo. Vsa tri podjetja skupaj so lani konec leta zaposlovala dobrih 1000 ljudi. V Certa holdingu novice za zdaj ne želijo komentirati, kaj več bodo lahko povedali, ko bodo na mizo dobili prevzemno ponudbo.

Batagelj v boj proti skritemu kupcu

Batagelj je v cerkljansko zgodbo vstopil tik pred skupščino družbe in dobro leto po tem, kar so borznoposredniška hiša Ilirika, z njo povezane družbe in odvetnica Vesna Mišič začeli od Cerkljanov odkupovati delnice. Zbirali so jih za kupca(e), čigar imen(a) pa v javnosti nikoli niso želeli razkriti. Kupovanje delnic za skritega kupca je v Cerknem povzročilo velik razdor in delničarje razdelilo na tiste, ki so se odločili za prodajo, in druge, ki temu odločno nasprotujejo. Za nameček zdaj tisti, ki so delnice prodali (do konca lanskega leta je bilo prodanih okrog 470.000 od skupaj 2,4 milijona delnic), spoznavajo, da so delnice prodajali krepko pod ceno. Nekateri za delnico niso dobili niti evra, čeprav je njihova knjigovodska vrednost ocenjena na 6,3 evra.

Batagelj v času priprave prevzemne ponudbe svoje namere v javnosti ne želi dodatno komentirati, za časopis Primorske novice pa je pojasnil, da želi prispevati k temu, da bi se Cerkljansko uvrstilo na turistični zemljevid in da se je s svojo ponudbo uprl skrivnemu prevzemanju holdinga. Računa predvsem na odkup okrog 1,9 milijona delnic, ki jih še imajo v lasti fizične osebe – Cerkljani in njihovi družinski člani, ki so ali so bili nekoč zaposleni v omenjenih družbah. Na delnice, ki jih je odkupila Ilirika, v pojasnilu za Primorske novice ni upal preveč računati.