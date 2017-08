Državam, kjer so našli sporna jajca, se je medtem pridružil tudi Luksemburg, kjer je prišlo do odpoklica jajc. S tem je Luksemburg postal osma država, kjer so našli sporna jajca. Poleg Belgije in Nizozemske osmerico sestavljajo še Nemčija, Švedska, Švica, Velika Britanija in Francija.

Evropska komisija je danes zanikala očitke Belgije, da je bila o škandalu s spornimi jajci obveščena že prej. Prek svoje spletne strani je Evropska komisija sporočila tudi, da prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo natančno spremlja dogajanje v zvezi z odkritjem fipronila v jajcih. Sistem omogoča hitro izmenjavo informacij med članicami sistema, ko so v prehranski in krmni verigi odkrita tveganja za javno zdravje.

Škandal s kontaminiranimi nizozemskimi jajci je izbruhnil 1. avgusta. Nizozemske oblasti so začasno zaprle 138 perutninskih farm in bi lahko bile prisiljene zaklati na milijone piščancev. Jajca so umaknili s polic trgovin in potrošnike pozvali, naj tista, ki jih že imajo doma, zavržejo.

Fipronil je snov, ki se sicer pogosto uporablja za zdravljenje živali, a je prepovedan za uporabo na živalih, ki so namenjene za človeško prehrano. Zaradi suma prevare potekata kazenski preiskavi v Belgiji in na Nizozemskem.