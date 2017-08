Belgijski minister za kmetijstvo Denis Ducarme pa je podvomil v pravilnost odločitve belgijske agencije za varno hrano, da bo glede potencialno škodljivih jajc molčala. Belgijske oblasti so namreč v soboto priznale, da so že v začetku junija vedele za potencialno s fipronilom kontaminirana jajca, a so glede tega molčale. Agencija za varno hrano AFSCA je namreč zaradi suma prevare primer predala tožilstvu, od tega trenutka naprej pa morala spoštovati načelo tajnosti.

Dosedanja preiskava kaže, da naj bi strupeno snov kmetijam prodajalo nizozemsko podjetje Chickenfriend za zatiranje trdovratnega zajedavca - rdečih pršic. Substanco z insekticidom naj bi Chickenfriendu dobavljalo neko belgijsko podjetje, a to še ni potrjeno.

Sledili so odpoklici v Nemčiji, Belgiji, Švici in na Švedskem. Nizozemska uprava za varno hrano NVWA je minuli teden zaradi škandala zaprla 138 perutninarskih farm, belgijske oblasti pa so danes sporočile, da zaradi potencialne okuženosti z insekticidom milijonom piščancev na Nizozemskem grozi zakol.