Sredi julija je Hrvaška s spremembo pravilnika o inšpekcijskem nadzoru skladnosti sadja in zelenjave s tržnimi standardi, s katero je zvišala nadomestilo za vsak posamezni inšpekcijski nadzor skladnosti sadja in zelenjave s tržnimi standardi pri uvozu iz tretjih držav, razburila sosede, ki niso v EU.

V začetku tedna so se zaradi zvišanja pristojbin v Sarajevu sestali ministri za trgovino BiH, Črne gore, Makedonije in Srbije. Hrvaški so očitali nesorazmerne zaščitne ukrepe za domače kmetijske proizvajalce. Srbija, ki je Hrvaški in Evropski komisiji minuli teden poslala tudi diplomatsko noto, je hrvaško potezo takrat označila za kršitev sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju. Vse države so napovedale, da bodo sprejele konkretne ukrepe za zaščito lastnih gospodarskih interesov.

Srbija se je denimo odločila za okrepljen nadzor nad blagom rastlinskega in živalskega izvora s Hrvaške, in sicer so uvedli jemanje vzorcev iz vsakega tovora in natančno analizo, blago pa je bilo, dokler ni bilo izdelano mnenje fitosanitarne in veterinarske inšpekcije, pod carinskim nadzorom.