Po mesto sta pridobili reprezentanci Švice in Poljske, ki sta zdaj četrti in peti, na šesto pa je nazadovala Portugalska. Med najboljšimi desetimi so še Čile, Kolumbija, Belgija in Francija.

Slovenija je napredovala za dve mesti in je zdaj 51., od tekmecev v kvalifikacijski skupini za nastop na svetovnem prvenstvu je najvišje Anglija, ki je na 13. mestu. Slovaška je 22., Škotska 58., Litva 99., Malta pa 190.

Največji skok je zabeležila Namibija. Pridobila je 20 mest in se zavihtela na 136. mesto, finalistka zlatega pokala Jamajka je skočila za 19 mest in je zdaj 57., prvaki zlatega pokala Američani pa so napredovali za devet mest in so 26.