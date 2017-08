Medtem ko se vsi požari v obratih za predelavo odpadkov še niso niti ohladili, v državi nemoteno raste približno 60 novih potencialnih žarišč. Toliko je po podatkih ministrstva za okolje in prostor zbirnih centrov za odpadne nagrobne sveče, ki jih – podobno kot odpadno embalažo – pooblaščene družbe očitno nočejo prevzemati. »Naša deponija je dvakrat večja od tiste, ki jo zahteva uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, pa je ves čas polna,« pripoveduje direktor ljubljanskih Žal Robert Martinčič.

Povsem enako je v celjskem Simbiu, kjer čez robove skladišča za dvotedensko začasno shranjevanje kipi. Skupno po podatkih zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS komunalna podjetja hranijo že okoli tisoč ton odpadnih sveč. »Že zdaj imamo težave s prostorom, količina odpadnih nagrobnih sveč pa iz meseca v mesec narašča. Asfaltne površine so skoraj polne, na neasfaltnih pa sveč ne smemo skladiščiti,« razmere opisuje vodja ravnanja z odpadki v slovenskobistriški komunali Natalija Pečovnik.

Velika možnost samovžiga

Naraščajoči kupi so po Martinčičevih besedah velik problem, saj je možnost njihovega samovžiga in razširitve požara velika. »Ob morebitnem vžigu PVC, to je polivinilklorida, iz katerega so izdelani lončki nagrobnih sveč, bi bile posledice za ljudi, živali in okolje drastične,« pritrjujejo v Simbiu. Ob gorenju PVC se namreč v zrak sproščajo številne strupene snovi, tudi dioksini. Dioksin pa je po pojasnilih mikrobiologa dr. Gorazda Pretnarja znano rakotvoren. »Je najmočnejši sintetični karcinogen, ki so ga kdaj testirali na laboratorijskih živalih. Karakterizacija nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo raka ga potencialno ocenjuje kot 10.000-krat bolj rakotvornega od naslednje kemikalije, dietanolamina, ki je polmilijonkrat bolj rakotvoren od arzena,« je zapisal v Večeru.

Ob tveganjih zaradi požara imajo komunalna podjetja s skladiščenimi svečami še druge neupravičene stroške in delo. Zgolj skladiščenje ljubljansko Snago stane 3225 evrov na mesec, čeprav zakonodaja določa, da komunala odpadne sveče brezplačno hrani največ sedem dni. V Slovenski Bistrici so morali poleg tega kupiti dodatne zaščitne mreže (ena stane okoli 3500 evrov), ki preprečujejo raznašanje lahkih sveč naokoli. V Simbiu pa so opozorili, da jim zaradi premajhnih zmogljivosti in neustreznega načina skladiščenja tako velikih količin sveč ves čas grozijo tudi kazni okoljske inšpekcije.