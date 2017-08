Skupina fizikov iz Ljubljane je razrešila štiridesetletno fizikalno »uganko«, ki sega na področja kristalov, magnetizma in kvantnih pojavov. Ugotovili so, da magnetna stanja v kristalu, ki so sicer povsem neurejena (pravzaprav kaotična, kot je kaotično gibanje molekul v plinskem agregatnem stanju), ob ohlajanju postanejo urejena na takšen način, da lahko novi magnetni sistem primerjamo s stanjem snovi v tekočinah. Pojav se imenuje kvantna spinska tekočina (quantum spin liquid), pojavlja pa se tudi pri relativno visokih temperaturah, precej višjih od absolutne ničle, ki je sicer referenčna temperatura pri tovrstnih pojavih.

Sodelavci treh odsekov Inštituta Jožefa Stefana – Fizika trdne snovi, Kompleksne snovi in Teoretična fizika – ter ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko so to novo stanje snovi odkrili po približno letu dni raziskovanj. Rezultate so 31. julija objavili v znanstveni reviji Nature Physics, ki je ena najbolj priznanih tovrstnih revij na svetu. Gre za odkritje fenomena, ki ga je pred več kot štiridesetimi leti teoretično napovedal Nobelov nagrajenec, ameriški profesor Philip Warren Anderson. Odtlej so si znanstveniki z vsega sveta prizadevali, da bi teoretično napoved potrdili v praksi.

Do odkritja – po kosilu v menzi »Na objavo smo ponosni, saj je plod neodvisnega slovenskega znanja, prizadevanj kolegov z Inštituta Jožefa Stefana in fakultete za matematiko in fiziko, ki smo se za sodelovanje dogovorili tako rekoč v domači menzi, ob enem od skupnih kosil,« se nasmeje eden od vodij projekta, profesor Denis Arčon. »Če stopimo skupaj, smo očitno sposobni velikih dosežkov.« Arčon poudarja, da jim je objava v Nature Physics uspela kljub temu, da slovenska država znanosti namenja izrazito premalo denarja, zaradi česar znanstvena skupnost upravičeno protestira. Dosežek, kot je ta, bi moral biti opomnik politiki, da vlaganje v znanost daje rezultate. V interdisciplinarnem projektu so se lotili raziskovanja zelo slabo raziskanega, skoraj »skrivnostnega« stanja snovi, a povsem v prazno niso raziskovali, pravi Arčon. Osnovno idejo o spinski tekočini je leta 1973 teoretično zasejal prav Nobelovec Anderson, ko je raziskoval nenavadne magnetne lastnosti plastovitih kristalov TaS2. Eksperimentalni fiziki so v praksi iskali dokaze za to teorijo ali proti njej, pravi Arčon. »Kljub temu pa moram priznati, da o praktičnih posledicah našega raziskovanja – kako naj bi bilo odkritje koristno za svet – še nismo veliko razmišljali,« se nasmeje. V temeljni znanosti je tovrstno raziskovanje koristno samo po sebi, saj razkriva nove dimenzije sveta, ki se šele naknadno, morda čez sto let, izkažejo za prebojne. Tako denimo prve raziskave na področju elektrike – spomnimo se Galvanijevih poskusov z žabjimi kraki – niso mogle predvideti, da bodo nekoč svet napolnili računalniki, baterije in električni avtomobili.