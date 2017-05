Raziskovalec in predsednik znanstvenega sveta Inštituta Jožefa Stefana Dragan Mihailović je že drugič v karieri prejel donacijo uglednega Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Tokrat so Mihailoviću in njegovi raziskovalni skupini dodelili sredstva, s katerimi se bodo približali izdelavi spominske enote za kvantni računalnik. »Naš namen je odkritja zaščititi s patenti in vzpostaviti poslovni model za izdelavo spominske enote,« pravi Mihailović. Gre za nadaljevanje raziskav, ki jih je s sodelavci začrtal že s prvim financiranjem ERC leta 2012, ko je za šestletno raziskovanje prejel skoraj dva milijona evrov. Tokratna subvencija znaša 150.000 evrov.

Lahko je nič in ena hkrati

Kvantni računalniki so eden najvznemirljivejših vidikov človeške prihodnosti. Razvoj računalniških procesorjev je bil v zadnjih sedmih desetletjih izjemen: njihova zmogljivost se je na leto in pol približno podvojila, velikost procesorjev in drugih elementov pa se je zmanjševala. »Miniaturizacija je že dosegla mejo: naprave, kot jih poznamo danes, so omejene z velikostjo osnovnih elementov,« pravi Mihailović. »Ko se osnovni gradniki približajo velikosti atomov, pa se zmanjševanje ustavi.« Znanstveniki ugotavljajo, da je nekakšna »fizična« meja razmerje en bit – en atom (bit je osnovna informacija, ki ima bodisi vrednost nič bodisi vrednost ena).

Vendar ta meja ni dokončna. Nove možnosti ponujajo prav kvantni pojavi – ti potekajo na ravni pod atomsko ravnjo in presegajo binarnost ničel in enic. V kvantni fiziki namreč elementi dosegajo posebna stanja, v katerih lahko – če zelo poenostavimo – zastopajo tudi enico in ničlo hkrati. To je mogoče na kvantni ravni doseči s superpozicijami, več hkratnimi stanji elementov, in denimo s kvantnim fenomenom prepletenosti (angl. entanglement), ko dva oddaljena nepovezana delca hkrati, v trenutku, zavzameta enako stanje oziroma pridobita enake lastnosti.

»Kvantni računalniki bodo v primerjavi s sedanjimi računalniki vsaj tisočkrat zmogljivejši,« napoveduje profesor Mihailović.