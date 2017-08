Več kot sto parov svetlečih mačjih oči radovedno zre v tistega, ki v teh dneh obišče Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, na Gmajnicah pa ima začasen dom trenutno tudi več kot trideset psov. Med slednjimi denimo velik črno-rjavi psiček Pol, še niti dve leti stara psička Attila, med varovanci zavetišča je tudi starejši samec Muri.

Samo lani so v ljubljanskem zavetišču, ki deluje pod okriljem Živalskega vrta Ljubljana, sprejeli več kot 1300 mačk in skoraj 380 psov, trenutno pa v zavetišču biva 105 mačk, 36 psov, dva kunca, dve nimfi in en kanarček.

Tudi po razširitvi na Gmajnicah Med kužki je lani najmanj časa v zavetišču preživela petletna mešanka s pasmo pritlikavi pinč Gaja, ki jo je po tem, ko je izgubila svojega lastnika, v zavetišče prinesel začasni skrbnik. Po samo devetih dneh bivanja je že dobila nov dom. A kot je razvidno iz poročila ljubljanskega zavetišča za leto 2016, vsi hišni ljubljenčki nimajo takšne sreče. Psi so lani v zavetišču bivali povprečno 58 dni, mačke pa so v zavetišču na posvojitelja lani čakale povprečno 70 dni, navajajo v poročilu. V želji, da bi bilo v prihodnje čakanje na nova domovanja prijetnejše, razmere za delo v zavetišču pa boljše tudi za zaposlene, na ljubljanski mestni občini z javnim naročilom iščejo izvajalca, ki se bo lotil gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo novega zavetišča za zapuščene živali. Rok za prijavo se izteče 21. avgusta. Občina je zavetišče ustanovila pred petnajstimi leti, prostore pa ima v nekdanjih hlevih Ljubljanskih mlekarn. Zavetišče za zapuščene živali je tako trenutno v stavbi, zgrajeni leta 1955, medtem ko ima uprava zavetišča svoje pisarne v stavbi iz začetka 20. stoletja. Zavetišče sicer tudi po razširitvi ostaja na severnem obrobju Ljubljanskega barja, a bodo zdajšnje prostore porušili in jih nadomestili z novimi.

Ambulanta ter pasje in mačje zavetišče Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, namerava občina obstoječe stavbe nadomestiti s šestimi novimi pritličnimi objekti, predvidena pa je tudi ureditev novega dovoza in dveh parkirišč. Po končani gradnji bodo tako v zavetišču na Gmajnicah bogatejši za urejeno novo sprejemno in veterinarsko ambulanto, upravno stavbo, skladišče ter servisni objekt s čistilno napravo in ekološkim otokom, kot tudi za ločeni zavetišči za pse in mačke. V stavbi za pasje zavetišče bo 47 pesjakov, medtem ko bo v mačjem delu zavetišča na voljo 60 prostorov za zapuščene mačke. Prostora bo dovolj, zagotavlja vodja ljubljanskega zavetišča Marko Oman. Ob tem poudarja, da bodo z novimi prostori največ pridobile zapuščene živali, medtem ko se bodo hkrati izboljšale delovne razmere za zaposlene, novo zavetišče pa bo tudi bolj prijazno do obiskovalcev, prostovoljcev in skrbnikov živali. »Lažje bo omejevati širjenje morebitnih okužb, veliko bolje pa bo poskrbljeno tudi za samice z legli, saj bo več prostora in možnost samovoljnega umika samice od mladičev. Izboljšani bodo ambulantni prostori, ki bodo bolje opremljeni in prostorsko umeščeni. Živalim bomo tako lahko zagotovili boljšo veterinarsko oskrbo,« nekaj prednosti novega zavetišča še izpostavi Oman.

Gradnja v dveh fazah Rušenje in gradnja novih objektov bosta potekala v dveh fazah, iz opisa del pa lahko razberemo, da zavetišča med prenovo ne bo treba preseliti na začasno lokacijo. Najprej nameravajo namreč zgraditi novo zavetišče za pse, servisni objekt, upravno stavbo in skladišče. »Po selitvi vseh živali iz obstoječega zavetišča v novi objekt bomo v drugi fazi začeli rušiti obstoječe stavbe za nastanitev živali,« piše v projektni dokumentaciji, ki jo je pripravilo podjetje Projekt iz Nove Gorice. V sklopu druge faze projekta bodo nato delavci porušili tudi zdajšnjo upravno stavbo in zgradili novo veterinarsko ambulanto in zavetišče za mačke.

Zavetišče od leta 2002 Na svetovni dan živali 4. oktobra 2002 je ljubljanska mestna občina ustanovila zavetišče za zapuščene živali. »V zavetišču so zapuščenim in izgubljenim živalim zagotovljene pomoč, oskrba in začasna namestitev, dokler se živalim ne najde starega ali novega lastnika,« svoje delo opisujejo v zavetišču, ki ima svoje prostore v nekdanjih hlevih Ljubljanskih mlekarn na obrobju Ljubljanskega barja.