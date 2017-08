Požar v podjetju za predelavo odpadkov in lesne biomase Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se je zgodil 20. julija letos, še vedno razburja. Potem ko so analize pokazale, da so vrtnine na bližnjih vrtovih neoporečne in varne (razen tistih, na katerih so vidne sledi saj in pepela), se je enako izkazalo za krmo. Odvzeli so pet vzorcev v oddaljenosti od 50 do 650 metrov od požara in vsi vzorci so bili skladni z zakonodajo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so tudi analize tal na igriščih vrtcev Vavta vas in novomeške enote Metka pokazale, da je vsaka bojazen odveč.

Kot smo poročali, pa je bila močno onesnažena izcedna požarna voda. V njej so med drugim našli težke kovine, hormonske motilce in celo sledove zdravil. Zato se vaščani bojijo, kaj bo s podtalnico. Prepričani so, da je ta že onesnažena. Te dni je namreč zakrožila informacija o onesnaženi vodi v vodnjaku v naselju Loke pri Straži, kakšnih 400 metrov od pogorišča in le pet metrov od reke Krke. Vaščan je namreč opazil, da je voda v njegovem vodnjaku povsem črna in močno smrdi.

Aleš Plut iz Regijskega društva ekološkega gibanja Ivančna Gorica je prepričan, da je voda v vodnjaku, ki so jo sicer uporabljali za zalivanje vrtov, onesnažena z izcedno požarno vodo. Ta naj bi po njegovem mnenju pritekla v vodnjak prek bližnjega travnika, kjer je bila zemlja močno presušena in razpokana. Podobno naj bi bilo še v enem vodnjaku, od Krke oddaljenem okrog 25 metrov. Agencija RS za okolje je že naročila analizo vode iz obeh vodnjakov. Uradni podatki še niso znani, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi mikrobiološka analiza vzorcev pokazala visoko vsebnost bakterij fekalnega izvora.