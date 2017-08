Zato je jasno, da bo, če kje, obilje vrhunskih sestavin mogoče najti tam. Tuna, gosja jetra, kaviar, škampi in vse drugo, kar nosi oznako visoko, vse pa povezano z znanjem, ki ga je od svojih mentorjev ter na različnih tečajih pridobival Peter Kovač. Kulinarični kritiki pravijo, da Kovač, ki je chef v Maximu postal že pri 27 letih, ustvarja visoko kuhinjo, ki jo ljudje razumejo in ki ne prestraši.

Ko pred sebe dobiš krožnik, je namreč hitro jasno, kaj je na njem, gotovo pa je tudi, da ne bo razočaralo. Mladi kuhar, ki se v kulinariki ozira proti Franciji, je bil, preden je poprijel za prvi nož v Maximu, ki je, mimogrede, tudi njegov najljubši kuharski pripomoček, štiri leta pomočnik Andreja Kuharja v Maximu, še prej pa dva meseca praktikant v restavraciji JB Janeza Bratovža, čeprav si kuharske izkušnje nabira že od 12. leta dalje, saj so gostilno imeli tudi njegovi starši.

»Moja filozofija je ponuditi gostu jed iz doma pridelanih sestavin oziroma sestavin z najkrajšo potjo do kuhinje, so pa tudi surovine, ki jih pri nas ni mogoče dobiti in je potreben uvoz,« o svoji kuhinji pravi Kovač, ki stavi na pristnost okusov, če ga boste vprašali, katera je njegova najljubša sestavina in jed, pa boste ob vsej tej visoki kulinariki morda presenečeni. Domače surovo maslo in enolončnice, pravi.