Chantek je bil eden najstarejših orangutanov v živalskih vrtovih Severne Amerike, so sporočili iz Atlante. V izjavi za javnost so zapisali, da je bil zelo priljuden in da ga bodo pogrešali. Uradno vzrok smrti še ni znan, so ga pa več let zdravili zaradi težav s srcem. Povprečna življenjska doba orangutanov je sicer 35 let.

Obvladal znakovni jezik Chantek je devet let živel z antropologinjo Lyn Miles, kjer se je naučil pospravljati svojo sobo, delati in uporabljati orodje, zapomnil pa si je tudi pot do restavracije s hitro prehrano, kar so zabeležili tudi v dokumentarnem filmu »Opica, ki je šla študirat«, poročajo ameriški mediji. Bil je tudi eden redkih svoje vrste, ki se je lahko sporazumeval z znakovnim jezikom. Največkrat je tako »govoril« z zaposlenimi v živalskem vrtu, do tujcev pa je bil bolj previden in je zaradi sramežljivosti z njimi komuniciral v »opičjem« jeziku.