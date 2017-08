Teme delavnic

Grad – muzej: Ko gradiček postane velik, je grad

Ob raziskovanju dvorca Fužine odkrivamo njegovo zgodovino in znamenite lastnike. Raziskujemo in spoznavamo, kaj je grad, dvor, dvorec, kakšna je razlika med srednjeveškim in renesančnim gradom ter izdelamo maketo grajske arhitekture. Uživali bomo v senci stoletnih dreves grajskega parka in odkrivali kako zelenje soustarja javni prostor. Spoznavali različne parkovne ureditve, kdo so uporabniki parka in čemu so namenjeni. Kaj vse se danes dogaja v gradu in kaj zanimivega hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje, katera arhitekturna in oblikovalska dela so zaznamovala prejšnje stoletje in pred kakšnimi izzivi so kustosi danes.

BIO 25 – oblikovanje

Z otroki bomo spoznavali teme z bienalne razstave oblikovanja, preko ustvarjanja bomo potovali v gozdni svet in si izdelali zavetje, si spletli posebna pokrivala in pokukali v panonske ravnice. Alpski svet, in področje soške fronte bomo spoznavali preko fonotelemetrije in si naredili svoje lovilce zvokov. V živo si bomo ogledali podzemni svet Županove jame v Grosupljem. Kiosk 67 bo izhodišče za spoznavanje današnjih urbanih ruševin, naučili se bomo iz načrta narediti 3D-model in razmišljali o ponovnih uporabah. Kdo so bili heroji in junaki v grški mitologiji in kdo so heroji danes. Kako lahko oblikovanje prispeva k problemu migracij? Spoznavali bomo zgodbe iz zasavskih revirjev. Mesto Trbovlje, nekoč in danes, bo izhodišče za našo maketo mesta prihodnosti. BIO 25 bo rdeča nit naše letošnje poletne šole arhitekture in oblikovanja.

Zakaj – zato v mestu – arhitektura v živo (Plečnikovo leto)

S sprehodom po mestu bomo raziskovali, kako se je spreminjalo skozi stoletja, si ogledali pomembnejše stavbe, trge, parke. Spoznavali različne arhitekturne člene in jih skozi gib opredmetili. Vstopili v svet pravljic in govorili o materialih in oblikah, o konstrukcijah, merilu, barvah, svetlobi in sencah. Posebno pozornost bomo namenili arhitekturi Jožeta Plečnika, saj letos obeležujemo Plečnikovo leto. Sledili bomo njegovim stopinjam v mestu in ugotavljali, kaj pomeni Plečnikova Ljubljana.

Arhitektura - konstrukcije

Kaj so konstrukcije v naravi in kakšnih konstrukcij se loteva človek? Stopili bomo v svet fizike in sil težnosti. Razmišljali bomo o osrednji ideji stavbe in konstrukciji, ki je lahko nevidna ali vidna. Ugotavljali bomo, kaj so nosilni in kaj nošeni elementi. Gradili, sestavljali in razstavljali bomo zavetja v gozdu, miniaturne mostove, kupole, stolpe in stolpnice in preverjali njihovo trdnost. Z gibalnimi minutami pa z lastnimi telesi spoznavali, kaj pomenijo v arhitekturi steber, obok, slavolok, kupola, napetost …

Oblikuj svoj stol

V grajski kapeli si bomo ogledali razstavo stolov, ki so jih oblikovali Plečnikovi študentje. Razmišljali bomo o stolu, njegovi zgodovini, funkciji in obliki, nato iz različnih materialov ustvarili vsak svoj mini stol.