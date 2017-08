Gatlin je najbolj pričakovan atletski spektakel na letošnjem prvenstvu, finale teka na 100 metrov, ukradel Boltu, so prepričani navijači jamajškega šampiona, zdaj »le« še osemkratnega svetovnega prvaka v sprintu na 100, 200 in s štafeto 4x100 metrov, potem ko je Mednarodna atletska zveza IAAF zaradi dopinga Boltovega sotekmovalca diskvalificirala jamajško zmago 4x100 m na olimpijskih igrah 2008 v Pekingu.

Gatlina, ki so ga ob zmagi pospremili ostri napadi in glasni žvižgi množice, so družno napadli tudi mediji, mnogi so zapisali, da zaradi dopinških prekrškov sploh ne bi smel več tekmovati. Takšne obtožbe se zdijo smešne oziroma hinavščina brez primere, meni Harris, če se le ozremo na seznam nastopajočih na SP v Londonu.

Doping ni več največji izziv atletike? Kar neverjetnih 31 športnikov na seznamu nastopajočih v Londonu, med njimi takšni, ki so na največjih tekmovanjih, olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih osvajali kolajne, je namreč v preteklosti že prestalo suspenz zaradi zlorabe dopinga. Med njimi so poleg Gatlina, ki je zaradi dopinškega prekrška kot še nekateri na seznamu prisilno počival dvakrat, še dvakratna olimpijska prvakinja v metu diska Hrvatica Sandra Perković, dvakratni olimpijski prvak z jamajško štafeto 4x100 m Yohan Blake, olimpijska prvakinja in podprvakinja na 100 m ovire Američanka Dawn Harper-Nelson, olimpijski podprvak v metu diska Madžar Zoltan Kovago, letošnji dvoranski evropski prvak v skoku s palico Poljak Piotr Lisek, trikratni olimpijski prvak na 400 m in s štafeto 4x400 m Američan LaShawn Merritt in drugi. Jasno je, da je atletika zaznamovana z dopingom, zato še bolj v oči bode izjava predsednika IAAF Sebastiana Coeja, ki je na večer pred začetkom SP izjavil, da doping ni več največji izziv atletike, temveč je največji izziv športa, kako privabiti nove navijače in ohraniti atletiko zanimivo za mlade.