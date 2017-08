Ministrstvo je izide obdukcije objavilo ob ponedeljkovem obisku hrvaškega pravosodnega ministra Dražena Bošnjakovića v zadrskem zaporu.

"Med obiskom ministra Bošnjakovića je znan rezultat obdukcije splošne bolnišnice v Šibeniku, ki kaže, da je do nenadne smrti prišlo po naravni poti oziroma zaradi odpovedi srca," je sporočilo ministrstvo na svoji spletni strani.

Kot pojasnjuje ministrstvo, so moškega v zapor sprejeli 2. avgusta in ga namestili v sobo s še tremi zaporniki. Dan zatem so ga v ambulanti zapora zdravniško pregledali v skladu z zakonom in mu predpisali ustrezno terapijo, 4. avgusta pa je začel tožiti zaradi bolečin v prsih in glavobola, zato so poklicali nujno medicinsko pomoč. Ta mu je nudila zdravniško pomoč, a ocenila, da ni potrebna nujna intervencija.