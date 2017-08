Za poskus umora na Dogoški cesti v Mariboru 7. junija letos, ko naj bi 29-letni Primož B. z nožem poskusil vzeti življenje svojemu dekletu, tožilstvo ne bo vložilo obtožnice. V soboto je namreč osumljeni nenadno umrl v priporniški celici. Kot smo izvedeli neuradno, je bil osumljeni odvisnik od mamil, v priporu je prejemal metadonsko terapijo in še nekaj drugih zdravil. Kaj je šlo narobe, da je umrl, še ni povsem jasno, je pa preiskava pokazala, da priprti ni umrl po tuji krivdi. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo.

Na nesrečnem moškem ni bilo videti znakov nasilja, prav tako ob truplu niso našli nobenega sumljivega predmeta, so pa pripornika dan pred smrtjo odpeljali v mariborski univerzitetni klinični center na pregled zaradi slabega počutja. Zdravniki so ga pregledali, zvečer se je že vrnil v celico. »Naslednje jutro smo opazili, da je bil priprti v slabem stanju, vendar je navajal, da je samo zaspan,« so sporočili iz generalnega urada uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Kljub temu so poklicali zdravnico, ki pa je lahko ugotovila le smrt pripornika. »Po doslej znanih ugotovitvah gre za naravno smrt, vzrok bo ugotovljen z obdukcijo,« so še razložili na upravi slovenskih zaporov.

Najprej se je sprl s prijatelji

O poskusu umora v mariborskem naselju Tezno smo že poročali. Ženska, ki ji je Primož B. grozil s smrtjo, je imela strašansko srečo. Čeprav jo je osumljeni dvakrat zabodel v prsni koš, se ji ni zgodilo hujšega od lažje poškodbe. Preden se je 29-letnik znesel nad njo, se je sprl še s prijatelji, ki jih je povabil k sebi. Kmalu je osumljeni s stolom začel zamahovati proti prijateljem. Moški iz povabljene družbe je reagiral in zgrabil leseni ročaj motike ter 29-letnika z njim usekal po glavi, potem pa skupaj s prijateljem zbežal v bližnji gozd. Primož B. pa je odšel v kuhinjo in se znesel nad 26-letnim dekletom. Podrl jo je na tla in jo dvakrat zabodel. Vprašanje, kako bi se končalo, če ne bi dogodka opazili sosedi, ki sta začeli na ves glas kričati, s čimer sta osumljenega zmedli. Stekel je za njima, a sta ženski pobegnili v hišo. Medtem je pobegnila tudi 26-letnica, osumljeni pa je zasledoval znanca, ki sta po spopadu z njim pobegnila v gozd. Tam je naletel na mlajšega kolesarja in od njega zahteval, naj mu da mobilni telefon in kolo. Ker mu je grozil z okrvavljenim nožem, kolesar ni okleval, izsiljevalcu je dal, kar je zahteval.

V tem času je nekdo o dogajanju že obvestil policiste in ti so čez 40 minut Primoža B. izsledili v gozdu in ga aretirali. Kazensko so ga ovadili zaradi poskusa umora, ker je z grožnjami z nožem od mlajšega moškega izsilil, da mu je ta izročil telefon in kolo, so mu kriminalisti v kazenski ovadbi očitali še kaznivo dejanje ropa.