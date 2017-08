V četrtem krogu slovenske nogometne lige so najbolj navdušili Maribor z učinkovito igro proti Ankaranu, Krško s taktično zrelo predstavo za zmago v Velenju in Triglav, ki je osvojil točko proti favorizirani Olimpiji. Za najboljšega vratarja smo izbrali Elvisa Džafića, ki je v Kranju suvereno ustavil vse ljubljanske napade. Nemanja Jakšić je garal in trpel v dresu Aluminija za točko, saj sta bila na tekmi proti Celju izključena oba centralna branilca prvoligaša iz Kidričevega. Centralni branilec iz BiH Faruk Gačan je uspešno debitiral v dresu Domžal. Znova je navkljub zgolj 17 letom navdušil David Zec, ki je dobro ustavljal nalete Olimpije. Uroš Celcer je bil znova pridna mravljica in ima veliko zaslug za vodilni gol Gorice.

S svojimi potezami so spet blesteli vezisti. Za Dina Hotića je bil Ankaran tekmec po meri, da se je razigral. Zdaj čakamo na podobno predstavo Ljubljančana še na evropski sceni. Marko Gajić je bil bitko na nož na sredini igrišča proti Olimpije. Aleks Pihler ni le ustvarjalni vezist, ampak je pokazal, da zna doseči gol tudi z glavo. Dalmatinec v dresu Krškega Tonči Mujan je navdušil v Velenju, ko je ob golu z eno potezo izigral gostitelje, da so delovali zelo naivno. Ganski napadalec Arafat Mensah je bil s preigravanji nerešljiva uganka za Celjane. Donatus Edafe je nadaljeval tradicijo, da Gorica dosega gole na nigerijski pogon.