Nogometaši Maribora imajo sedem krogov pred koncem slovenskega prvenstva trinajst točk prednosti pred Domžalami, s katerimi se bodo v soboto pomerili v Ljudskem vrtu. V primeru zmage bi naslov prvaka potrjevali prav na večnem derbiju z Olimpijo, ki bo čez deset dni v vijolično obarvanih Stožicah. Mariborčani se bodo tako sprehodili do štirinajste državne krone, saj so Ljubljančani v tako hudi krizi, da niso premagali niti odpisanih in nekonkurenčnih Radomelj. Če ne bodo začeli zbirati točk, jih lahko prehitita tudi četrtouvrščena Gorica in petouvrščeno Celje.

V minulem prvenstvenem krogu je v Dnevnikovem glasovanju najbolj prepričal domžalski napadalec Ivan Firer, ki je dosegel dva zadetka za zmago proti Krškemu s 5:3. Firer je v karieri dosegel trideset golov v prvi slovenski ligi, na domačih zelenicah pa je doslej igral za Dravinjo, Dravo, Celje, Šmarje pri Jelšah in Rudar Velenje. Domžale so tudi po njegovi zaslugi vpisale 150. domačo zmago v prvenstvu, po kateri so prehitele Olimpijo, ki ji niti v devetem zaporednem poskusu ni uspelo ujeti polnega izkupička. Za Firerjem se je uvrstil napadalec Aluminija Lovro Bizjak, ki je dosegel oba zadetka za remi 2:2 proti Kopru. Kidričani se bodo v zaključku prvenstva s Krškim borili za osmo mesto, ki zagotavlja obstanek med prvoligaši.

Čeprav je Maribor slavil v Velenju in dosegel petdeseto zmago nad Rudarjem, so se njegovi nogometaši zvrstili šele od tretjega do petega mesta. Luka Zahović je prekinil strelski post, ko ni zadel kar na šestih zaporednih tekmah, in se z zmagovitim zadetkom v Velenju znova izenačil na vrhu lestvice strelcev z Dominikom Glavino. Zahović je v Dnevnikovem glasovanju pristal na tretjem mestu, v skupnem seštevku pa zdaj gleda v hrbet klubskima soigralcema Daretu Vršiču in Marcosu Tavaresu. Do točk sta se dokopala še vezist Dino Hotić, ki je v vijoličnem dresu spomladi dočakal več priložnosti, in Damjan Bohar.