Skupina uniformirancev in civilistov, ki se je hotela polastiti orožja v vojaškem oporišču Paramacay okoli 170 kilometrov južno od Caracasa, se je tik pred zoro v nedeljo pritihotapila mimo stražarjev. Alarm se je sprožil ob njihovem vdoru v skladišče. Deseterici se je uspelo umakniti, nekaterim z orožjem, preostali pa so se spopadli z vojsko ter specialno policijo, ki sta prihiteli na kraj dogodka. V slabih treh urah se je incident končal z dvema ubitima in enim ranjenim napadalcem, sedmerico pa so zajeli. Sodeč po navedbah predsednika Nicolasa Mandura v televizijskem nagovoru so oblasti vedele, da se nekaj pripravlja, in so nesojene pučiste zato zlahka ustavile. Poimenoval jih je za plačance in teroriste ter jim obljubil najvišjo mogočo kazen ter napovedal izkoreninjenje vseh sovražnikov države.

Ne udar – boj za ustavni red Prebivalci v bližini oporišča so prvo streljanje zaslišali okoli pol pete ure zjutraj, v približno istem času pa je po spletu že krožil videoposnetek, na katerem je poldrugi ducat moških v slabih vojaških uniformah in večinoma brez orožja sporočalo, da so pripadniki vojske, ki nasprotuje Madurovi vladi, in pozvalo k splošnemu vojaškemu uporu proti predsedniku. »To ni državni udar. To je civilna in vojaška akcija za ponovno vzpostavitev ustavnega reda,« je zagotavljal vodilni med njimi, predstavljen kot stotnik Juan Caguaripano. Kje je posnetek nastal, ni jasno, The Times pa je poročal, da Caguaripano ni več pripadnik venezuelske vojske in da niti ni v Venezueli. Leta 2014 je namreč že objavil videoposnetek, na katerem je pozival k uporu proti Maduru, za kar je bil uradno upokojen, neuradno pa ga je po vsej državi iskala protiobveščevalna služba DGCIM, sam pa naj bi se tedaj že zatekel v Miami na Floridi. Tako ostaja nejasno, od kod, če sploh, je prek twitterja po nedeljskem incidentu sporočil, da »so bili cilji akcije zadovoljivo doseženi v koaliciji s tovariši iz različnih sestavov oboroženih sil«.