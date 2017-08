Konec letošnjega leta se namreč izteče mandat aktualnemu predsedniku republike Borutu Pahorju, svoj prvi mandat je nastopil 23. decembra 2012. V skladu z zakonom o volitvah predsednika republike predsednik DZ predsedniške volitve razpiše najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oz. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. Tako je pričakovati, da bodo volitve med 15. oktobrom in 5. novembrom.

Pahor se bo potegoval za nov mandat in čeprav je napovedal, da bo kandidiral kot neodvisni kandidat, ga bo pričakovano podprla vsaj SD. V petek je boj za predsedniški stolček napovedala predsednica NSi Ljudmila Novak, v drugih parlamentarnih strankah pa so glede kandidatur ali podpore kandidaturam še skrivnostni.

Je pa kandidaturo napovedalo več drugih znanih in manj znanih obrazov. V tekmo se želijo podati veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec, igralec in aktualni kamniški župan Marjan Šarec, pesnik in igralec Andrej Rozman - Roza, komik Žiga Papež - Papster, pevca Damjan Murko in Dominik Kozarič, Jožef Jarh, Jordan Zahar, Ludvik Poljanec, Aleš I Cepič, Dušanka Janša in Martina Valenčič.

Za vložitev kandidature je potrebnih 10 podpisov poslancev, ali 5000 podpisov volivcev, ali podpora stranke s podpisi treh poslancev oziroma 3000 volivcev.