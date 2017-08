»Slovenija potrebuje zmernega, vendar aktivnega predsednika vseh državljanov, ki bo s svojim vplivom in delovanjem pripomogel k temu, da se bodo stvari v naši državi hitro in učinkovito reševale ter tudi premikale v pravo smer in seveda na bolje,« je dejala Novakova.

Po njenih besedah mora biti predsednik republike nekdo, ki je odločen, opozarja na težave in stanje v družbi, ko je to treba, ki zna jasno zavzeti stališča in tudi odločno povedati, kaj je prav. Biti mora varuh smeri, v katero mora iti Slovenija, meni. Slovenija po njenem potrebuje urejenost, varnost, pravičnost in ne sme biti država dvojnih meril. Tako si namerava sama kot predsednica prizadevati za državo, »v kateri bomo radi živeli, na katero bomo ponosni, ker bomo živeli dobro in varno«.

Temeljna vizija, ki ji namerava slediti, je, da mora Slovenija postati ena od 15. najuspešnejših držav na svetu. V zunanji politiki pa namerava ravnati tako, »da bo Slovenija vedno bolj kredibilna, priznana, ugledna in spoštovana država«.