Prav v teh dneh se je prijatelj odločal o nakupu novega televizorja. Že na začetku me je povprašal, med katerimi znamkami naj izbira. Odgovoril sem mu, da trenutno na trgu dominirajo Samsung, LG, Panasonic in Sony ter da bo vsak izmed njih zelo dobra izbira. Navijal sem sicer za LG, dokler me niso povabili, da naj preizkusim novi sony A1E.

O tej seriji je pravzaprav vršalo vse od januarske predstavitve na sejmu zabavne elektronike CES v Las Vegasu. Televizor je zasnovan na tehnologiji OLED (organic light-emitting diode). To pomeni, da za prikazovanje slike skrbijo miniaturne diode, v nasprotju z razširjenimi LCD-televizorji, pri katerih sliko prikazujejo tekoči kristali. Posebnost OLED je, da lahko ustvari zelo kontrastne slike, hkrati pa so takšne naprave tudi veliko tanjše in lažje. Obe tehnologiji, tako LCD kot OLED, se sicer zelo hitro razvijata in na splošno razlike v višjem cenovnem razredu niso velike. Ima pa OLED večji potencial za razvoj, menijo strokovnjaki, ki preroško stavijo na OLED.

Oblika in zvok Videz televizorja je popolnoma podrejen izkušnji gledalca. Oblikovalci so namreč odstranili vsakršne dodatne robove in stojala, ki bi morebiti usmerjali pozornost proč od ekrana. Celo logotip podjetja so umaknili na skrajni rob, kar je precej pogumna poteza. Televizor vsekakor upraviči reklo »manj je več«, saj med kopico podobnih naprav izstopa s popolnim minimalizmom. Kot pravijo pri Sonyju, taka naprava presega uveljavljena načela glede pohištva in notranjega oblikovanja. Televizor nima niti zvočnikov in to je tudi ena najbolj zanimivih lastnosti te naprave. Zvok ustvarja zaslon sam, in sicer z vibriranjem. Šlo naj bi celo za prvi primer uporabe take tehnologije pri televizorjih. Gledalec ima tako pred pred sabo pravzaprav ogromen ekran in zvočnik v enem, zato si lahko predstavljate, kako bogato je doživetje. Zaslon odlično ustvarja prostorski zvok in je tudi basovno zelo zmogljiv. Seveda pa teh vibracij gledalec ne opazi. Slika niti pri veliki glasnosti in močnejših vibracijah nikoli ne izgubi ostrine.