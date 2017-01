Raziskava mednarodne družbe Pricewaterhousecoopers (PWC) o maloprodaji in nakupovalnih navadah v letu 2016 razkriva, da vse več ljudi nakupuje s pomočjo mobilnih naprav, natančneje pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Vse večji vpliv na odločitve potrošnikov o tem, kje in kaj bodo kupovali, pa imajo tudi oglaševalci na družbenih omrežjih. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 23.000 potrošnikov iz 25 držav na petih celinah, so med drugim ugotovili, da vsak peti Kitajec vsak dan nakupuje prek spleta, glavno orodje pri nakupu pa postaja mobilni telefon.

Anketirani potrošniki so na vprašanje, zakaj se odločajo za takšen nakup, odgovorili: zaradi preproste dosegljivosti izdelkov, ugodne cene, zaupanja v blagovne znamke, dobre politike reklamacij oziroma vračanja izdelkov in hitre dostave. »Tudi potrošniki z višjimi dohodki informacije o izdelkih, ki jih nameravajo kupiti, poiščejo na spletu,« ugotavljajo v raziskavi. Več kot 103 milijoni Američanov, na primer, so konec novembra 2015 samo v enem koncu tedna ob zahvalnem dnevu prek spleta opravili več kot tretjino vseh nakupov v ZDA.

Kaj ljudje po svetu največ kupujejo? Med tistimi potrošniki, ki kupujejo predvsem prek spleta, jih največ povprašuje po elektronskih napravah ali računalnikih. Za tovrstne izdelke se najbolj zanimajo v Braziliji, Indiji in Mehiki. Med tistimi, ki se odločajo za nakup elektronskih naprav, jih dobra polovica nakup dejansko opravi v klasičnih trgovinah, 40 odstotkov pa prek spleta, največ s pomočjo računalnika, le štirje odstotki s pomočjo mobilnega telefona. Kar 67 odstotkov anketiranih priznava, da najprej preberejo spletne ocene in komentarje, šele nato se odločijo za nakup. In kateri izdelki so bili med anketiranimi spletnimi nakupovalci najbolj iskani? To je, kot ugotavljajo raziskovalci družbe PWC, odvisno od skupine izdelkov, po katerih povprašujejo. Dejstvo je, da prek spleta kupujejo prav vse: od knjig, obleke in obutve, elektronskih naprav do prehranskih izdelkov, pohištva, zdravil, kozmetike, gospodinjskih aparatov, izdelkov za šport, igrač in nakita.

Najbolj vroči izdelki na spletu med Slovenci Zasebna potrošnja se v državah Evropske unije krepi že od sredine leta 2013, v Sloveniji pa te trende opažamo od leta 2014, lani se je rast še okrepila, ugotavljajo v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Naraščajo predvsem izdatki gospodinjstev za nakup osebnih vozil in stanovanjske opreme, v zadnjem letu pa se občutneje krepijo tudi izdatki za računalniške in telekomunikacijske naprave, obleko, obutev in osebno nego. Da so elektronske naprave izredno priljubljene med Slovenci, potrjuje tudi nedavna raziskava spletnega portala za primerjalno nakupovanje ceneje.si, na katerem imajo več kot 1,2 milijona obiskov na mesec. Ugotovili so, da so slovenski potrošniki lani prek spleta največ kupovali mobilne telefone, LED-televizorje in prenosne računalnike, po teh izdelkih pa enakomerno povprašujejo vse leto. Med spletnimi nakupi je bil lani najbolj vroč izdelek pametni telefon znamke Huawei. Zanimivo je, da so največjo rast povpraševanja prek spleta lani ugotovili pri oblačilih, pohištvu, zvočnikih bluetooth, športnih urah in zdravi prehrani. Na seznam priljubljenih izdelkov med slovenskimi potrošniki, predvsem v sezonskem obdobju, so se uvrstile tudi pnevmatike in kosilnice.