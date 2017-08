Na dirki, ki so jo vozniki zaradi pretečega dežja začeli z gumami za dež, so potem številni že po nekaj krogih zamenjali motocikle in presedlali na tiste s pnevmatikami za suho stezo. Pri menjavi pa se je uštel Valentino Rossi (Yamaha), ki je vodil po nekaj krogih, a šel prepozno v bokse in na koncu iztržil le četrto mesto. Z novo zmago je Marquez še povečal prednost v SP, zdaj ima 154 točk. Vinales ima 140 točk, tretji v seštevku je danes šesti Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), mesto in točko za njim pa je Rossi. Sezona se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v avstrijskem Spielbergu.