Podhod pod Vilharjevo cesto je ljubljanska mestna občina odprla leta 2010, a prostori v precej temačnem prostoru, ki se nadaljuje pod železniškimi tiri in je za pešce in kolesarje pomembna povezava Bežigrada z mestnim središčem, so do letos večinoma samevali.

Prva sta se v dva od skupno sedmih zastekljenih prostorov v bežigrajskem podzemlju v začetku letošnjega leta naselila ljubljanski šahovski klub in društvo, kjer lahko pomoč poiščejo družine alkoholikov. Kmalu zatem sta se prvim najemnikom v Bežigrajskih vratih, kot so poimenovali podhod, pridružila še Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica in kolesarski servis.

Servis koles in društva Na občini so tako v Bežigrajskih vratih najprej oddali tri prostore, za katere so že ob dokončanju podhoda sklenili, da jih bodo za pet let oddali brezplačno, in sicer nevladnikom iz organizacij, ki delujejo na področju zdravja in socialnega varstva oziroma športa. Najemnik prostora, v katerem je odslej kolesarski servis Podhod, pa plačuje dva evra za kvadratni meter, kar skupaj znaša nekaj manj kot 62 evrov mesečne najemnine. Zdaj je občini uspelo oddati še preostala dva približno trideset kvadratnih metrov velika zastekljena prostora, za katere mesečna najemnina znaša sedem evrov za kvadratni meter. Razpis so objavili konec maja in za vsak prostor prejeli dve prijavi. »Eden od ponudnikov (pri obeh prostorih) je pozneje odstopil,« so še pojasnili na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami. Nasproti kolesarskega servisa v južnem delu Bežigrajskih vrat tako svoje nove prostore že ureja Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, prostor nasproti šahovskega društva pa je najelo ljubljansko društvo diabetikov. Do zapolnitve vseh prostorov v podhodu mora tako občina zdaj poiskati le še gostinca, ki bo pripravljen najeti in urediti večji lokal pod Vilharjevo cesto.