Podhod Bežigrajska vrata, ki pod Vilharjevo cesto povezuje Bežigrad z mestnim središčem, je ljubljanska mestna občina odprla leta 2010, zastekljene prostore v podhodu pa ji je uspelo z najemniki zapolniti šele nekaj let kasneje. Šele leta 2017 sta se namreč v dva od skupno sedmih zastekljenih prostorov preselili šahovsko društvo in društvo, kjer lahko pomoč poiščejo družine alkoholikov. Sledili so jima še kolesarski servis, društvo Spominčica, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in ljubljansko društvo diabetikov. Prazen je tako ostal le še večji prostor, kjer je občina načrtovala gostinski lokal s predvideno teraso pod arkadami, a jim gostinca zanj ni uspelo pritegniti.

Zdajšnji najemniki so s svojimi prostori in lokacijo v Bežigrajskih vratih večinoma zadovoljni. Trenutno je sicer v podhodu še nekoliko bolj mirno kot običajno, saj so morali zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom številni začasno zapreti svoja vrata. Odprt je lahko denimo ostal kolesarski servis Podhod. Tudi v kolesarskem servisu so z lokacijo zadovoljni, saj je podhod pomembna povezava med Bežigradom in mestnim središčem, ki jo uporabljajo tudi kolesarji. Ob tem pozdravljajo namero občine, da sosednji prostor odda kot skladišče, saj bi ga tudi v kolesarskem servisu potrebovali.

Brez zanimanja gostincev

Gostinca, ki bi v Bežigrajskih vratih uredil lokal, so na občini v preteklih letih iskali večkrat. Razpis so denimo objavili že poleti 2016 in ga nato ponovili še jeseni istega leta, poskusili so tudi leto kasneje, a se ni prijavil nihče. Razlog za nezanimanje je najbrž tudi v razpisnih pogojih in v tem, da je približno 100 kvadratnih metrov velik prostor v bežigrajskem podzemlju obstal v tretji podaljšani gradbeni fazi ter je (še) brez vode, elektrike in ogrevanja.

Bodoči najemnik bi tako moral med drugim sam poskrbeti za priklop električne energije, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter prostor tudi dokončati. Na občini so se še nadejali, da bi gostinec sam financiral tudi obnovo, morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev pa bi se moral odreči. Ob tem so pričakovali nekaj več kot 1600 evrov mesečne najemnine.