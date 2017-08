Večja od obeh agencij – EMA – ima 890 zaposlenih, od tega ima 54 odstotkov zaposlenih tudi otroke, vsako leto pa na različnih simpozijih in posvetih gosti 36.000 strokovnjakov z vsega sveta. Že samo to dejstvo pomeni »pozitivne finančne učinke« za domače gospodarstvo, saj bodo vsi ti zaposleni z družinami zapravljali svoj denar v državi, kjer bodo delali, da o učinku začasne namestitve vseh strokovnjakov, ki bodo prihajali na posvete, sploh ne izgubljamo besed. Ob tem je zanimiv podatek, da je kar 208 odborov za potrditev zdravil za evropski trg vodilo strokovno osebje britanske agencije za zdravila, saj je bila britanska agencija, če poenostavimo, najbolj pri roki. In ne gre pozabiti še nečesa: večina ameriških, japonskih in kitajskih farmacevtskih podjetij je svoje evropske sedeže ustanavljala v Veliki Britaniji, p