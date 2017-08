Še danes popularna saga C. S. Lewisa Narnia se konča, ko se otroški junaki zavejo svoje smrti – in odprejo se jim nebesa, v katerih je mogoče »tekati tako hitro, kot le hočeš, pa se pri tem nič ne utrudiš« – torej nekakšen raj za otroke s sindromom pomanjkanja pozornosti. Morda je imel kaj takega v mislih tudi Lewisov mentor G. K. Chesterton, ko je zatrdil, da so nebesa otroško igrišče.

V resnici so nebesa le poldrugo uro vožnje od Ljubljane. Merijo 102 km

Nebeščani pravijo paradižu po domače Solčavsko, sebi pa Solčavangli, čeprav se to v njihovi izreki sliši bolj kot Solčavani.

16. 7.

Turistična kmetija Gradišnik je prva v Matkovem kotu, a edina, ki ne leži ob najlepši in edini tamkajšnji (krožni) cesti. Pred prvim klancem zaviješ z asfalta v levo, pelješ naprej po ravnem do mlina, za njim pa za mostom iz debel na desno v hrib, sledeč tablama GRADIŠNIK in (lokostrelstvo) INDIANA. Skladno s predstavo, da mora biti vstop v nebesa težaven, sledijo štirje ostri ovinki navkreber, zadnji na mestu, od koder že uzreš njihove prelesti.

Domačija z veliko kmečko hišo (1861), obokanim hlevom (1872), kapelico (1880), preužitnico itn. leži na rami v bregu – z razgledom na severne stene Savinjskih Alp.

Sedli smo k spoznavni kavi in od Karlija in njegove žene Brede izvedeli, da se sicer pišeta Gradišnik, a ne od pamtiveka. Res je, da so že v 17. stoletju tu živeli Gradišniki, in kmetiji se ves čas pravi Gradiše (»u Gradišu«). A razne poroke so rodovinski priimek spodrinile in šele Karlijev oče, ki se je pisal Poličnik, je leta 1978 familijo – zaradi prevelike pogostnosti tega priimka v dolini – prepisal nazaj na hišno ime. Na vprašanje »Čigav si?« vam bodo Gradišniki rekli, da so Gradiški (torej »od Gradiša«). Breda, ki je po starših Prekmurka, a se je rodila kot Gorenjka, je pojasnila: »Vsi Solčavani se med sabo poznajo in imenujejo po domačiji. Zato sem jaz za Solčavane Gradiška. Tudi moški, če se priženi, bo preimenovan, klicali ga bodo poslej po ženinem hišnem imenu. Če bi se vi, Branko, poročili na Rogarjevo, bi bili za Solčavane odtlej Rogarjev Franc. Karlijeva mama Ana je Rogarjeva, ker pa se je poročila v Gradiše, je zdaj tudi Gradišnik. Celotno ime bi se glasilo Ana Rogarjeva, por. Gradišnik, po domače Gradiška.«

Spričo tolikšne iskrenosti sem priznal, da sem tudi jaz Gradišnik le s pridržkom. Oče mojega deda se je namreč pisal Križan, a je preminil, preden sta se z mlado materjo lahko vzela. Čeprav je bil otročiček priznan, bi bil obveljal za pankrta, če ne bi bil stric, materin brat, prevzel skrbništva. In ta brat se je pisal – tako kot njegova sestra, moja prababica – Gradišnik.