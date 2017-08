Konec 19. stoletja so se razvili modernejši zabaviščni parki, najprej v povezavi s svetovnimi razstavami. Prvi takšen park naj bi bil dunajski Prater ob svetovni razstavi leta 1873. V modernih časih je takšnih parkov nebroj. Celo v naši mali deželi je veliko število vodnih, pa tudi nekaj adrenalinskih parkov, največji v Evropi pa so že prava velemesta. Med najboljše na svetu štejejo Walt Disney World, Disneyland Paris, Europa-Park, Gardaland in Dubailand. Seveda gre v ta sklop tudi kar nekaj velikih (igralniških) mest, recimo Las Vegas v ZDA, Sun City v Južni Afriki ali Macao na Kitajskem. Pa tudi velike križarke postajajo vse bolj tematski parki na morju. Pred vami je deset najzanimivejših klasičnih zabaviščnih parkov v Evropi, zaradi obsežnosti njihovih programov pa smo pri vsaki destinaciji omenili samo najpomembnejše dejavnosti.

Disneyjevi parki so pravzaprav veriga šestih orjaških parkov, ki jih najdemo v Kaliforniji (odprli so ga leta 1955), na Floridi (1971), v Šanghaju (2016), v Hongkongu (2005), v Tokiu (1983), eden pa je kakih 32 kilometrov iz Pariza, kjer so ga odprli leta 1992. Gre za najbolj obiskan tematski park v Evropi, leta 2016 ga je videlo 13,4 milijona turistov. Na skoraj 20 kvadratnih kilometrih sta dva tematska parka (Disneyland Park in Walt Disney Studios Park), poleg je sedem hotelov, vsak s svojim na ameriški način življenja in zgodovino vezanim motivom, v njih je od 500 do 1000 sob. Zraven je še igrišče za golf z 9 in 18 luknjami, umetno mesto Val d'Europa, ki so ga prav tako zgradili pri Disneyju in je v bistvu velik nakupovalni center, da o lastni železniški postaji niti ne govorimo. Tematski sklopi v obeh parkih so vezani na filme in risanke, ki jih snemajo pri Disneyju, zato je vlakov smrti in toboganov manj kot v drugih zabaviščnih parkih, pa tudi publika je mlajša. Dnevne karte za obisk obeh tematskih parkov stanejo okoli 80 evrov, cene za sobe v hotelih se začnejo pri 130 evrih na osebo.

Europa-Park, Nemčija

V pravljični park v mestecu Rust se vsako leto nagrmadi več kot pet milijonov ljudi. Na 950.000 kvadratnih metrih je na stotine zgodbic, od Andersenovih pravljic do vesoljskih pustolovščin in celo pivovarskih praznikov. Vse skupaj je zabeljeno z več kot 100 tobogani in podobnimi ekstremnimi vožnjami ter 13 vlakci smrti. Poletni park deluje od aprila do novembra, zimski od sredine novembra do prvega tedna januarja. Cene pustolovščin v parku, ki so ga odprli leta 1975, so okoli 50 evrov, za otroke do četrtega leta ni vstopnine, do enajstega leta je vse skupaj ceneje.

Blackpool Pleasure Beach, Anglija

Zabaviščni park v Blackpoolu so odprli že leta 1896 in počasi se je razvijal ter v zadnjih letih velja za največjega in najdonosnejšega na Otoku. Natančnih podatkov ni, a vsako leto naj bi ga obiskalo okoli pet milijonov ljudi. Na 170.000 kvadratnih metrih imajo 41 ekstremnih igral, od tega deset vlakov smrti in pet vodnih toboganov. Drugo leto bodo odprli še dvojni vlak smrti, ki bo drvel z 89 kilometri na uro. Mimogrede, organizirajo tudi izobraževanja mladih in poroke ter sindikalce. Karte so okoli 20 funtov na osebo.