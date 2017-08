Po sestanku znanstvenikov s premierjem Mirom Cerarjem – ta je po več mesecih protestov potekal minuli teden – znanstveniki priznavajo, da so premierjeve obljube o povišanju sredstev za znanost res premik na bolje. A hkrati opozarjajo, da obljubljeno dodatno financiranje znanosti še ne bo rešilo.

Premier in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič sta napovedala, da naj bi znanstvenemu »resorju« država še letos dodelila dodatnih devet milijonov evrov, v prihodnjih dveh letih pa vsakokrat še dodatnih dvajset milijonov. »Predlagani denar je dokončno spremenil trend na bolje,« pravi predsednik znanstvenega sveta Inštituta Jožefa Stefana Dragan Mihailović. »Pri tem je treba pohvaliti vse, ki so se za to potrudili, tudi ministrico.« Vendar ti zneski vključujejo tudi visoke (nove) članarine v mednarodnih znanstvenih združenjih, kot sta Cern in Evropska vesoljska agencija, opozarjajo znanstveniki.

Se vlada zaveda problema ali se le odziva na proteste?

Mihailović in predstavnik organizacijskega odbora Shoda za znanost Oto Luthar (direktor ZRC SAZU), ki se je udeležil sestanka, sta do predloga večplastno kritična. Luthar je na sestanku s premierjem in ministrico opozoril, da predlagana sredstva še vedno dosegajo zgolj polovico zahtev znanstvenikov. »Predlagano povišanje sredstev žal ne zadošča niti za osnovno financiranje redne znanstvene dejavnosti. Razen če kot sprejemljivo stanje razumemo razpolovljeni nabor mladih raziskovalk in raziskovalcev, pomanjkljiva vlaganja v opremo in negotovo financiranje dolgoročnih raziskav, kot so slovarji slovenskega jezika, zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Biografski leksikon in podobno,« našteva Luthar. Znanstveniki so od premierja pričakovali, da bodo pri vladi ustanovili delovno skupino, »ki bi v najhitrejšem času pripravila predloge najnujnejših sprememb«, pravi Luthar. »A od predsednika vlade smo dobili zgolj predlog za še en posvet jeseni. Osem mesecev pred volitvami na več kot na ponovno seznanitev z alarmantno situacijo ne gre računati,« je realističen.

»Spomnimo se konteksta: financiranje znanosti je po letu 2009 upadlo za 25 odstotkov, vsi drugi resorji pa so od leta 2011 pridobivali,« dodaja Mihailović. »Po konkurenčnosti v znanosti smo na repu EU. Ali je to strategija razvoja Slovenije?« se sprašuje. Iz preteklih odločitev in predlogov za zmanjševanje znanstvenega proračuna (nazadnje je ministrica za finance Mateja Vraničar Erman predlagala, da bi znanosti letos odvzeli 20 milijonov evrov) Mihailović sklepa, da »v vladi ni razumevanja, čemu znanost služi«. Idejo o rezanju znanstvenega proračuna je sicer vlada pred štirinajstimi dnevi že preklicala. »Doseči pa moramo, da nobenemu ministru za okroglo mizo na Gregorčičevi ne bi padlo niti na kraj pameti, da bi še najprej zmanjševali denar za znanost,« pravi Mihailović.