Na današnjem shodu za znanost, ki so ga v okviru globalnega pohoda za znanost March for Science pripravili raziskovalci s slovenskih ustanov, so raziskovalci zahtevali avtonomijo raziskovalnega dela in znanosti, transparentno in stabilno financiranje raziskovalnega dela.

V okviru tega do leta 2020 pričakujejo postopni dvig proračunskih sredstev na odstotek bruto domačega proizvoda. Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča resornega ministrstva, je treba po njihovem mnenju nemudoma zagotoviti reden, predvidljiv in transparenten način stabilnega financiranja. Prav tako po navedbah raziskovalcev potrebujemo resno zakonodajo, ki ne bo le regulirala, temveč predvsem omogočala, podpirala in spodbujala raziskovalno in inovacijsko dejavnost.