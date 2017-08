Mestna občina Ljubljana je gradnjo kašeljske enote vrtca Pedenjped konec julija zaupala družbi Makro 5 gradnje. Na občini so potrdili, da je družba na zemljišču za vrtec že začela pripravljalna dela, v prihodnjih dneh pa bodo tudi uradno začeli gradnjo tega potrebnega vrtca.

Iz pogodbe je razvidno, da bodo Makro 5 gradnje vrtec zgradile in opremile za nekaj več kot 4,7 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Po pogodbi mora družba vrtec in zunanjo ureditev dokončati v devetih mesecih.

Osem novih nujno potrebnih oddelkov

V novi enoti vrtca Pedenjped, ki bo dokončana predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta, bo osem novih vrtčevskih oddelkov. Prostora bo za 176 otrok in 35 zaposlenih, je razvidno iz razpisne dokumentacije. Poleg igralnic bo imel vrtec tudi centralno kuhinjo in centralno pralnico, servisne prostore, upravni del in zaklonišče, je razvidno iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je občina pridobila že februarja. Vrtec bo arhitekturno nekaj posebnega, saj bo okrogle oblike z zelenim atrijem v sredini. Takšno podobo so zasnovali arhitekti Andraž Intihar, Maja Ivanič in Anja Planinšček v sodelovanju s krajinsko arhitektko Uršo Habič in projektanti podjetja Oaza.

Starši, ki bodo otroke v vrtec pripeljali z avtomobili, bodo lahko parkirali na parkirnih prostorih med vrtcem in industrijskimi tiri. Razpisna dokumentacija razkriva, da bo parkirnih mest 24, od tega bo eno namenjeno gibalno oviranim osebam. Poleg tega bodo v bližini vrtca stojala za 6 koles in dva parkirna prostora za motorje.