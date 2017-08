Tržnica je gotovo mesto, kjer se zbira lokalno prebivalstvo. Je kraj, kjer ljudje uživajo ob lahkotnem pogovoru, iščejo stik z naravo ali v iskanju starin, predmetov iz babičinega podstrešja, morda tudi kosa oblačila iz druge roke po ugodni ceni. Veliko ljudi poleg nakupa tržnico obišče zaradi dobre kave, manjšega prigrizka, veliko je tudi takih, ki si privoščijo kosilo v eni od številnih restavracij, ki bližino tržnice izkoristijo za vedno sveže, tudi lokalne sestavine.

Čeprav je obisk lokalne tržnice ena od točk, ki jo tako rekoč vsak radovedni turist mora videti, večina Avstrijcev nakupuje v soboto, saj je nedelja čas, ki ga namenijo družini.

Dolga tradicija tržnice Naschmarkt Naschmarkt velja za najbolj priljubljeno dunajsko tržnico, s tradicijo, dolgo okoli 250 let. Sprehod po tržnici Naschmarkt med stojnicami z avstrijskimi pridelki, zlasti pa z balkanskimi in azijskimi specialitetami je idealna priložnost za zajtrk in potrjuje svoje ime – naschen namreč v nemščini pomeni prigrizniti.

Brunnenmarkt – najdaljša tržnica V Ottakringu, srcu turške skupnosti na Dunaju, je Brunnenmarkt, najdaljša tržnica v Evropi. Na več kot 170 stojnicah se prodajajo pretežno turški izdelki. Prostor je namenjen tudi druženju boemov in umetnikov, ki v multikulturnem okolju kupujejo izdelke, ki so cenejši kot drugje. Celotno dogajanje pa v soboto popestrijo stojnice, na katerih zelenjavo in sadje prodajajo okoliški pridelovalci. Pridružijo se jim kmetje z mlečnimi izdelki in mesninami. In čeprav večina kmetov prihaja iz okolice Dunaja, prihajajo tudi pridelovalci iz Štajerske – iz zelenega srca Avstrije ali Koroške.

Kutschkermarkt – dražje, ampak organsko Tržnica Kutschkermarkt je na odlični lokaciji v 18. okrožju. Kupci, ki jo obiskujejo vsak dan, ne razmišljajo toliko o cenah kot o užitku, ki jim ga ponuja obilje vonjev in pristnih okusov. Ne glede na visoke cene Kutschkermarkt ni rezerviran le za prestižne kupce. V neposredni bližini so tudi odličen kebab (Weltmeisterkebab), eden najboljših na Dunaju, ter šarmantne restavracije, kot je na primer Himmelblau, kjer vam postrežejo z organskim čajem in kuhajo jedi iz svežih sestavin, kupljenih na tržnici.

Karmelitermarkt – od sadja do žafrana Karmelitermarkt je priljubljena lokacije hipsterjev, kjer se prodajajo tradicionalni, avtohtoni proizvodi, pridelani ekološko. Na tržnici, ki je na vzhodnem delu Dunaja, v judovski četrti in obstaja vse od leta 1671, boste tako našli vse, od svežega sadja in zelenjave do turških baklav, sira v slanici, žafrana iz Irana. Redni obiskovalci tržnice so tudi Židje, ki na svojih motorjih ali kolesih iščejo košer izdelke, ravno tako je tržnica odličen kraj za kupovanje halal izdelkov. Zelo priljubljena je zlasti okoli poldneva, ko si obiskovalci po končanih nakupih v bližnjih restavracijah privoščijo kavo ali kosilo.

Nočna tržnica Mondscheinbazar Priljubljeno mesto za ponočnjake je Mondscheinbazar v Ottakringer Brauereiu. Tu lahko v večernih urah poiščete umetniška dela, vintage obleke in pohištvo, stare plošče, knjige in številne druge predmete iz zapuščenih podstrešij. Med nakupovanjem ali zgolj ogledovanjem navzoče spremlja živa glasba lokalnega banda. Obisk Mondscheinbazar je bolj dogodek kot tržnica, saj je pred vhodom treba za vstop odšteti nekaj evrov. Priporočamo pa, da pred obiskom preverite, ali so vrata tržnice ta dan odprta.

Spittelberg – umetniška meka Ljubiteljem stare umetnosti in tradicionalne obrti se priporoča obisk tržnice Spittelberg, ki enkrat na mesec zaživi v sedmem okrožju, na ulici Spittelberggasse, zagotovo eni najlepših na Dunaju. Tu lahko kupite slike različnih slogov, ročno izdelan nakit, predmete, narejene iz keramike in lesa, pa tudi otroške igrače. Da bi na tržnico pripeljali le najboljše trgovce, se je treba prej najaviti.