»V prvi vrsti smo športen narod, ki zime preživlja na snegu in poletja na morju. Vmes pa kolesarimo, planinarimo in pohajkujemo po gozdovih. To je nekakšna tradicija. V zadnjem obdobju je vse pogostejše tudi prosto potapljanje, saj si vsak želi na morju preveriti sidro svoje barke ali zgolj nabrati prekrasne školjke.« Čari potapljanja na vdih so po besedah nekaterih svoboda gibanja, pristnost in neposredni stik z vodo. A kot pravi sogovornik, je lahko še veliko več. »Ob spoznavanju tehnik prostega potapljanja usvojimo tudi sproščanje, dihanje in samokontrolo. Vse to izboljša naše počutje in učinkovitost v vsakodnevnem življenju. Zato menim, da je prosto potapljanje vse prej kot le počitniško raziskovanje morskega dna, je prava enciklopedija spretnosti, ki vodijo do boljšega počutja.«

Zagotovo je eden največjih čarov prostega potapljanja dejstvo, da je napredek zagotovljen vsakomur. S posebnimi tehnikami sprožimo reflekse, ki nas popeljejo v globoko stanje sproščenosti. »To je občutek, ki prevzame ljudi vseh starosti. Ravno zato pri svojem delu opažam, da delam z vsemi generacijami,« pove Jeranko, ki organizira in vodi tečaje prostega potapljanja. »Nekateri želijo spoznati nove tehnike sproščanja, drugi so zelo usmerjeni v globinsko potapljanje, tretji zgolj iščejo novo doživetje.«

Z enim vdihom tečajnik preseže tri minute pod vodo Zanimivo je, da za potapljanje z jeklenko potrebujemo vsaj osnovni tečaj. Pri potapljanju na vdih pa navadno le zamahnemo z roko, češ kaj mi je tega treba. A kljub temu da je prosto potapljanje eden najvarnejših športov, gredo stvari hitro narobe, ko kršimo osnovna pravila varnega prostega potapljanja. Ta, kot razloži Jeranko, vključujejo pravilno dihanje pred potopom in po njem, izenačevanje tlaka, poznavanje opozorilnih znakov nizke vrednosti kisika ter »zlato pravilo, ki pravi, da se nikoli ne potapljaš sam. Treba je vedeti, da je varno tudi uspešnejše.« Zato s pridobivanjem novih veščin zelo hitro napredujemo. »Kar 80 odstotkov udeležencev tečaja z enim vdihom preseže čas treh minut in globino 15 metrov,« pove Jeranko, ki poudari, da to ni osnovni namen tečajev. »Stremimo k temu, da postavimo temelje, ki bodo vsakomur omogočali, da je varen in samostojen prosti potapljač. V tem primeru številke v kakršni koli obliki niso pomembne.« Od 24. avgusta do 3. septembra bo v Rogoznici na Hrvaškem organiziral festival Apnea. Ta bo vključeval delavnice dihanja in sproščanja, začetne, nadaljevalne in master tečaje ter v prvi vrsti druženje ljubiteljev morja. »Vsi tečaji in delavnice vključujejo poglobljeno teorijo, vaje dihanja in sproščanja na kopnem, tehnike zadrževanja sape ter ključno, potapljanje v globino,« še pove sogovornik, ki zagotavlja, da bo poudarek na varnosti, tehnikah izenačevanja tlaka in seveda na vsesplošni zabavi.