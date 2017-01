Človek, ki nikoli ni nadel potapljaške obleke in opreme, tudi nikoli ne bo razumel, kaj žene ljudi v črnem neoprenu in z jeklenkami na hrbtu, da se sredi zime potopijo Krko, ki ima 3 stopinje. Pa še to brez prav konkretnega namena, samo zato, da simbolično odprejo potapljaško sezono, ki sicer traja vse leto. In to počnejo že 23 let. Ampak ko vsi zadovoljni prilezejo iz vode na pomol na novomeški Loki, jim opazovalec kar malo zavida njihovo prešernost.

Klub za podvodne aktivnosti (KPA) Novo mesto, ki to slovensko potapljaško akcijo pripravlja v okviru Slovenske potapljaške zveze, je v soboto na novomeško Loko privabil okrog 70 udeležencev iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške. Potopilo se jih je okrog dvajset. Med najbolj zvestimi udeleženci odprtja sezone je prav gotovo Borut Novak iz Škofje Loke, ki je v vseh teh letih izpustil morda le enega ali dva potopa. »V rekah in jezerih je pozimi prednost potapljanja to, da je voda precej bolj bistra in s tem vidljivost bistveno boljša kot poleti. Je pa res, da je Krka tokrat bolj motna, saj je včeraj deževalo in je vodo skalilo,« pove gorenjski ljubitelj narave, ki je potapljanju predan že desetletja.