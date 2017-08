Tiste, ki jih ne privabi vonj po hrani, sploh pršutu, pritegne izjemen razgled na Goriška brda, nekaterim je dovolj že to, da domačija s pol ducata sob ponuja tudi eno najlepših namestitev v tistih koncih. A ostanimo pri hrani, ki je glavni razlog, da boste zavili h Klincu na Plešivo. Uroš, ki je z bratom Aleksom kuhinjo z italijanskim pridihom spoznaval že kot otrok, je z ženo Nejko leta 2008 sklenil, da je čas za samostojno pot, in zapustil domačijo Klinec v Medani, na katero s svojimi vini vabi brat.

Hobi, s katerim se je v Medani igral ob peki bifteka, je postal posel, pečenje in zorenje mesa pa v 25 letih izpopolnjena do te mere, da je glas o gostilni na Plešivem segel na vse konce Slovenije. Danes kuhar, ki je nameraval postati strojnik, za štedilnikom ob uporabi lokalnih sestavin združuje moderno s tradicionalnim, na domačiji pa je poleg restavracije postavil tudi sušilnico za suhe mesnine, kjer po pet in več let zori pršute.

Ti so tudi glavni magnet gostilne, ki se lahko pohvali tudi s tem, da od okoli 60 pršutov, kolikor jih Uroš izdela na leto, marsikaterega vzame tudi katera od boljših italijanskih restavracij. A ne gre samo za pršut. Nekaj bodo zase našli tudi nemesojedci. Od juh do testenin, ki jih pri Klincu znajo pripraviti spektakularno in po svoje, predvsem pa tako okusno, da se boste v Brda še vrnili.