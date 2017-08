Vonjave močno vplivajo na človekovo počutje in razpoloženje. Tudi medsebojna kemija je ustvarjena s pomočjo vonjev; tako pogovorno rečemo, da si nekateri ljudje dišimo. Vonji so tisti, ki jih nosimo v spominu, ti pa se sprožijo, ko znova začutimo ta vonj. Prav zato, ker so vonji tako zelo pomembni, so mnoge kulture že pred stoletji začele uporabljati eterična in dišavna olja.

Vonjave, ki nas poživijo ali pomirijo Svež, prijetno odišavljen zrak izboljša počutje v domu. Osvežilniki zraka prijetno napolnijo sobo s poljubnimi vonji. Različne vonjave imajo različen vpliv na naše počutje - bodisi nas poživijo ali pomirijo. Iz množice tovrstnih aparatov izstopajo osvežilniki Stadler Form, ki so enostavni za uporabo in ponujajo domiselne funkcionalne uporabne rešitve. Prostore napolnijo z vonjavami naravnih eteričnih olj, ki nam omagajo ustvariti želeno ozračje. Uporabljajo ultrazvočno tehnologijo ali diskretno razpršujejo dišave v prostor. Stadler Form ponuja tudi kakovostna in ekološko pridelana čista eterična olja iz Švice v treh vonjavah, ki ne vsebujejo sintetičnih snovi, pesticidov in parabenov.