Gravitylight je domiselna rešitev, s katero sta londonska oblikovalca Martin Riddiford in Jim Reeves želela rešiti problem številnih družin po svetu, ki nimajo dostopa do elektrike in se za osvetljevanje zatekajo h kerozinskim in podobnim svetilkam. Njuna zamisel namesto gorljivih snovi ali dragih solarnih celic elektriko in z njo svetlobo proizvaja s pomočjo sile težnosti. Deluje tako, da na napravo pripnete desetkilogramsko utež, ki je lahko kar koli, od peska do domačih predmetov v torbi ali vreči, teža uteži pa nato postopoma vleče vrv, ki poganja dinamo in ustvarja dovolj elektrike za prižig svetilke. Na prvi pogled svetilka močno spominja na stare stenske ure na uteži. Utež na svetilki je treba ponovno nastaviti po pol ure delovanja.

Zamisel za gravitylight izvira iz leta, ko sta se oblikovalca lotila reševanja uganke, kako družinam, ki živijo brez dostopa do električne napeljave in za preživetje lahko porabijo le tri dolarje na dan, omogočiti alternativo kerozinskim svetilkam. Do elektrike namreč nima dostopa kar 1,2 milijarde ljudi na svetu, dodatnih več milijonov pa ima nezanesljive vire električne energije. Ponoči si za osvetljevanje zato najpogosteje pomagajo z nevarnimi kerozinskimi lučmi, ki so relativno drage in prispevajo k onesnaženju okolja. Kerozinske luči namreč prispevajo kar tri odstotke izpustov CO2 in so vir črnega ogljika. Njihov dim povzroča težave z dihanjem, morebitnim zastrupitvam s kerozinom pa so še posebej izpostavljeni otroci, ki luči uporabljajo med učenjem. Za nameček stroški za nakup kerozina najrevnejšim družinam na svetu odtrgajo kar 30 odstotkov prihodkov.