Raziskovalci na Univerzi Waterloo v Ontariu, Kanadi, so za testno skupino vzeli dijake zadnjih letnikov iz 89 različnih srednjih šol, ki so izpolnili anonimne vprašalnike o svojih navadah uživanja alkohola.

Izkazalo se je, da 39 odstotkov dijakov, ko pije, zaužije najmanj pet pijač naenkrat, vsaj enkrat na mesec. 11 odstotkov se enakega vzorca poslužuje vsaj enkrat na teden.

Uživanje alkohola pa se seveda odraža tudi v kalorijah. Raziskovalci so v študiji primerjali količine popitega alkohola s kalorijami, ki jih vsebujejo različne alkoholne pijače kot so vodka, pivo in vino. Nato so izračunali, koliko kilogramov lahko zaradi popitega alkohola pridobi oseba v enem letu. Na primer nekdo, ki enkrat tedensko zaužije vsaj pet pijač, ki vsebujejo vodko, zaužije dodatnih 57.000 kalorij na leto, kar je 7,5 kilograma maščob.

Raziskava je prva, ki obravnava debelost mladostnikov v povezavi s pitjem alkohola, vse predhodne raziskave so krivca iskale zgolj v sladkorju. Zakaj je procent debelosti pri mladih tako velik, je očitno potrebno iskati tudi v alkoholu.