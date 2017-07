Trebanjski policisti so bili v petek obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi bil udeležen v prometni nesreči. Ugotovili so, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila v Velikem Gabru zaradi vožnje preblizu roba vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,72 miligramov alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Voznik začetnik povzročil nesreči pod vplivom alkohola V soboto ponoči pa je na avtocesti v smeri Ljubljane, pri izvozu za Novo mesto, voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozil voznik iz Švice. Povzročitelj nesreče je pobegnil s kraja in nadaljeval z vožnjo proti Novem mestu, kjer je v križišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Tudi takrat se ni ustavil. Nesrečo je opazil policist, ki je zapeljal za njim in ga hotel ustaviti, a ga voznik ni upošteval. Zapeljal je proti gozdu, kjer je nato z vozilom obstal. Policisti so kasneje ugotovili, da je povzročitelj nesreč 18-letni voznik začetnik, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,38 miligramov alkohola. Volkswagen golf so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.