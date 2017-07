Petra Škora, za katerega je celo okrožni sodnik Zvjezdan Radonjić prepričan, da je bil vpleten v nekaj manj kot pol milijona evrov težak rop draguljarne Malalan v Ljubljani, so obsodili – a zgolj zaradi odvzema motornega vozila. Radonjić je že marca ob koncu prvostopenjskega sojenja dejal, da ima zaradi ravnanja tožilstva glede ropa zvezane roke, z njim pa so se zdaj strinjali tudi višji sodniki. S tem je sodba, s katero je srbski državljan zaradi odvzete toyote dobil deset mesecev zapora, ropa pa je bil oproščen, postala pravnomočna.

Izdajalske sledi

Roparji so draguljarno na Mestnem trgu obiskali 3. februarja lani. Moški, preoblečen v žensko, je pozvonil v predprostoru. Ko je prodajalka odprla, sta prihitela še dva roparja in s kladivi so začeli razbijati vitrine ter krasti dragocene ure. Prestrašena trgovka je kričala in poskušala pobegniti, a se je znašla pred cevjo pištole. Ko so se roparji s 449.000 vrednim plenom pognali v beg, je za njimi planil uslužbenec Malalana, vendar so ga onemogočili s strelom v nogo. Zbežali so do toyote, ki jih je čakala na Grudnovem nabrežju, nato pa izginili. Toyoto, za katero se je izkazalo, da je bila nekaj dni prej ukradena v Kopru, so policisti našli zapuščeno v Vodicah.

Do zdaj so na podlagi sledi identificirali tri domnevno vpletene: Djordjeja Vostinića, Ivana Markovića in Petra Škora. Marković je na begu, Vostinić pa v zaporu zaradi ropa še ene zlatarne. Za Malalan mu še niso začeli soditi. Škoro je tako prvi stopil pred sodnika, in sicer naj bi bil on tisti, ki je v toyoti čakal na pajdaše in jih po ropu tudi odpeljal. Škoro je to zanikal, a se je zapletlo, ker so njegove sledi našli na volanu, notranji ročici voznikovih vrat in parkirnem listku. Zagovarjal se je, da sta se z znancem iz Italije tiste dni res vsak v svojem avtu peljala iz Kopra proti Ljubljani. Italijanovo toyoto si je tudi sam želel preizkusiti in res jo je peljal del poti. Dejal je še, da je očitno v njej pustil sledi, ni pa vedel, da bo uporabljena za rop. A ta zagovor se je izkazal za iz trte izvitega, kajti forenzik je na glavni obravnavi razložil, da količina Škorovih sledi dokazuje, da je, preden so avto našli v Vodicah, zadnji sedel za volanom. Zato tako okrožni sodnik Radonjić kot tudi višji sodniki niso podvomili, da je ravno on odgovoren za odvzem tega vozila v Kopru.