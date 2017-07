Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) na obali med Valdoltro in Debelim rtičem načrtuje gradnjo lesenih hišk s skupno šestdesetimi ležišči. »V njih bi čez leto bivali otroci, ki bi prišli sem v šolo v naravi, čez poletne počitnice pa bi jih tržili,« je naše informacije potrdil direktor CŠOD Branko Kumer. Izvedeli smo, da ima za načrte tudi načelno podporo ministrstva za izobraževanje, saj sta edina obmorska domova ČŠOD – v Fiesi in Seči – prezasedena. Postavlja se vprašanje, ali je smotrno, da javni zavod za otroke gradi nove objekte, če pa le streljaj stran samevajo za letovanje otrok povsem primerni objekti, s katerimi razpolaga druga organizacija, ki prav tako deluje v javnem interesu in za blagor otrok. Ministrstvo se bo sicer dokončno opredelilo, ko bosta znani časovnica in finančna konstrukcija investicije.

Lesene hišice (po Kumrovih besedah gre za razkošno kampiranje, angl. glamping) bi postavili na deset tisoč kvadratnih metrov veliki parceli ob morju, kjer je bil nekoč Študentski tabor. Potem