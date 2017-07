Nato je na twitterju zapisala, da je bilo srečanje »neverjetno«, kar koli že to pomeni, novinarjem, ki so jo čakali pred Elizejsko palačo, pa je dejala, da je prvi francoski par pokazal veliko strast do izobraževanja deklet. Seveda jo je navdušilo to, da je francoska prva dama nekdanja učiteljica. Macron je prav tako na twitterju zapisal, da je predan projektu, ki skuša 264 milijonom otrok po vsem svetu, ki nimajo dostopa do šole, zagotoviti izobrazbo. Nasprotno od nedavnega sprehoda po rdeči preprogi, na kateri je imela globoko dekoltirano rdečo obleko, je bila Rihanna na srečanju z Macronom oblečena kot šolarka v jakno in hlače, kar je bilo podobno šolski uniformi. A je šlo v resnici za namenoma preveliko obleko Diorja.

To pa ni prvi Rihannin pogovor s svetovnimi politiki. Pred mesecem dni je prek twitterja pozvala svetovne voditelje skupine G20 k ukrepanju v zvezi z dostopnostjo do izobrazbe in dodala posnetek svojega obiska v malavijski šoli. Sporočila je poslala na osebne twitterje voditeljev Francije, Argentine in Kanade, za nameček pa še tiskovnemu predstavniku Angele Merkel. Ta je bil prvi, ki ji je odgovoril, oglasila pa sta se tudi argentinski predsednik Mauricio Macri, norveška premierka Erna Solberg in seveda kanadski feminist Justin Trudeau. O twitterskem dogodku so poročali vsi svetovni mediji, kar pomeni, da je Rihanna dosegla svoj ambasadorski namen.