Integracija temeljnih vrednot ali interesno združenje

Evropska unija v poletne počitnice vstopa vse prej kot integracija, ki ji je uspelo za silo urediti svoje ključne probleme. Prav nasprotno se je razkorak med državami članicami v minulih dneh še povečal, in to že pred tako in tako burno jesenjo, ko naj bi se po nemških volitvah in pred decembrskim vrhom EU začeli temeljitejši pogovori, kam usmeriti EU v prihodnje. Integracija tačas nima več zgolj problema, s kako obsežnimi finančnimi reformami zavarovati svoj bančni sektor. Z različnimi razumevanji pravne države, solidarnosti in tudi zunanje politike se vzpostavljajo vse večje prepreke, ki utegnejo odločanje v Bruslju iz pregovornega iskanja najmanjšega skupnega imenovalca zožiti na vse bolj nefunkcionalno integracijo, kjer napredek predstavlja že ohranjanje obstoječega položaja.