Za projekt Pobeg v bivak si je Slovenski planinski muzej, enota Gornjesavskega muzeja Jesenice, prislužil častno Valvasorjevo priznanje za leto 2016. Doživljajski prostor, ki so ga odprli pred enim letom, se skriva pred muzejem v Mojstrani pod legendarnim bivakom II, ki je planincem v gorah na nadmorski višini 2118 metrov kar 80 let ponujal zavetje, potem pa so ga predlani s helikopterjem odpeljali v dolino. Bivak je muzeju poklonil alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice.

Ideja o postavitvi sobe pobega v muzeju se je po besedah direktorice muzeja Irene Lačen Benedičič porodila kustosinjama Slovenskega planinskega muzeja Nataliji Štular in Elizabeti Gradnik. »Kot direktorica in vodja projekta sem vanjo verjela, zato smo jo uvrstili v letni program. Poiskali smo strokovnjake s področja igrifikacije, ekipo Enigmariuma. Direktor Peter Arčon in Nataša Potočnik sta preučila naše želje in gradivo ter s svojimi sodelavci ustvarila poseben prostor doživetij. Izdelali so povsem novo igrivo pot doživetij, skozi katero z reševanjem nalog bežimo pred nevihto v varno zatočišče – bivak. Koordinacijo projekta in tehnično izvedbo pa je v celoti prevzel zunanji sodelavec Matjaž Podlipnik,« dodaja.

Projekt sta finančno podprla tudi ministrstvo za kulturo in občina Kranjska Gora. Sicer pa med pobegom v bivak obiskovalci v manjših skupinah rešujejo naloge. Iz ene sobe v drugo jih, kot je značilno za sobe pobega, pripelje uspešno opravljena naloga v prvi sobi. Posamezna dogodivščina traja okoli pol ure, udeleženci pa se ob vstopu v bivak zavežejo, da rešitev ne bodo izdali nikomur, saj bi s tem lahko pokvarili zabavo bodočim obiskovalcem. pe