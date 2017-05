Roberto Monas - Italijan na slovenskem podeželju

O tem, od kod prihaja in kje je zdaj kuharski mojster Roberto Monas, marsikaj pove že ime njegove gostilnice Krtina D'Ampezzo. Igra besed, ki hkrati namiguje na kraj Krtina, v bližini katerega stoji njegova restavracija, in na mestece v severni Italiji Cortina d'Ampezzo, simbolno povezuje slovensko postojanko z italijansko hrano. Na prvi pogled spominja na tipično slovensko gostilnico na podeželju, ko na mizo dobiš prve krožnike, pa ti hitro postane jasno, da ni čisto tako. Daleč od tega. Hrana, ki jo boste ob spremljavi glasbe iz grl italijanskih pevcev, kot so Toto Cutugno, Jovanotti, Luciano Pavarotti in Andrea Bocelli, omehčali z italijanskimi vini, je Italija v malem, čeprav je v Torinu rojeni Monas prek mame iz Pazina in očeta z Reke močno povezan tudi s hrvaško Istro. In kako je prišel v Slovenijo? Zaradi ljubezni, seveda, tu pa je ljubezen do svoje Kamničanke združil še z ljubeznijo do hrane. Najprej v cateringu, nato pa v lastni restavraciji, v kateri v nasprotju z večino drugih italijanskih in slovenskih restavracij v Sloveniji ne streže pic. Boste pa v njej zato naleteli na druge tipične italijanske jedi, med katerimi se bodo našle tudi omaka iz inčunov bagna cauda, hladna teletina s tunino omako in kaprami vitello tonnato, testenine s česnom, oljem in pekočo papriko aglio olio e peperoncino ter seveda tiramisu, brez katerega pri Italijanih, ko gre za sladice, pač ne gre. tb