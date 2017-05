V Iligan se je zateklo več kot 90 odstotkov prebivalcev Marawija, kjer se dogajajo ulični spopadi in zračni napadi. V 38 kilometrov oddaljenem mestu Iligan so vzpostavili policijsko uro, ki velja od 22. do 4. ure. Oblasti skrbi, da bi se oborožena skupina podpornikov Islamske države, ki je osvojila nekaj naselij v Marawiju, razširila vse do Iligana.

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte se je na dogajanje v državi prejšnji teden odzval z razglasitvijo vojnega stanja in četi obljubil, da jih bo zaščitil v primeru, da med konfliktom storijo zlorabe, tudi v primeru posilstev, kar je precej razburilo aktiviste za človekove pravice in nekatere zakonodajalce.

Pripadniki oborožene skupine Maute so bili po poročanju filipinskih medijev dobro pripravljeni na spopad, zaradi česar so osvojili nekatere dele regije Marawi. Filipinska vojska je sporočila, da so našli trupla osmih civilistov, ki so jih, kot kaže, ubili pripadniki skupine islamskih skrajnežev.